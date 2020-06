Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Rollstuhlfahrerin bei Unfall verletzt

Duisburg (ots)

Eine Autofahrerin (63) ist am Dienstag (2. Juni, 11:20 Uhr) beim Linksabbiegen von der Steinstraße in die Straße Unter den Ulmen mit einer Rollstuhlfahrerin zusammengestoßen, die gerade von ihrer Tochter an einer Fußgängerfurt über die Fahrbahn geschoben wurde. Die 87-Jährige stürzte aus ihrem Rollstuhl und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen kam sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

