Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Totalschaden auf Verbindungsweg

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend, kurz vor 24 Uhr, befuhr eine 57-Jährige mit ihrem BMW den Verbindungsweg von Schutterwald in Richtung Höfen. Hierbei kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort stehenden Baum. Die 57-Jährige und ein 23 Jahre alter Mitfahrer blieben unverletzt. Am Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ungefähr 7.000 Euro. Der Schaden am Baum wird auf circa 200 Euro geschätzt. Eine Alkoholüberprüfung bei der Unfallfahrerin durch Beamte des Polizeireviers Offenburg verlief negativ.

