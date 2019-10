Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, Fabianus-Kirchplatz/ Einbruch aus Pfarrhaus

Coesfeld (ots)

Vermutlich durstige Diebe brachen in der Nacht zum Samstag ins Pfarrhaus ein. Ihr Diebesgut bestand aus einer Kiste Bier. Durch das Einwerfen einer Fensterscheibe gelangten die Diebe in das Gebäude. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell