Versuchter Diebstahl

Coesfeld (ots)

Durch den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen misslang ein Diebstahl aus dem Führerhaus eines Lkws. Am Samstag 14.50 Uhr meldete sich der Zeuge bei der Polizei. Er beobachtete zwei männliche Personen die das Führerhaus eines Lkws durchsuchten. Während der Anfahrt der Polizei flüchteten die beiden Täter in Richtung der Straße Katthagen. Vermutlich entwendeten die Täter nichts aus dem Lkw. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: : 1. Person - männlich - ca. 20-21 Jahre alt - schlanke Statur - kurze dunkle Haare - trug eine Brille, eine helle Jeanshose und eine schwarze Jacke 2. Person - männlich - ca. 20-23 Jahre alt - schlanke Statur - Vollbart - kurze dunkle Haare - trug eine schwarze Jacke. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

