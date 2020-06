Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zweiradkontrollen der Polizeiinspektion Bad Ems

Dausenau/Weinähr (ots)

Zur Erhöhung der Zweiradsicherheit führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Ems, am Freitag, dem 26.06.2020, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Motorradkontrollen in Dausenau, B 260 und im Gelbachtal, L 325, in beiden Fahrtrichtungen durch. Ziel war es die Geeignetheit der Fahrzeugführer und den technischen Zustand der Fahrzeuge zu prüfen. Weiterhin wurde die Möglichkeit genutzt, mit den Zweiradfahrern Präventionsgespräche zu führen. Bei optimaler Wetterlage hatten sich sehr viele Biker auf Tour begeben und die beliebten Stecken des Rhein-Lahn-Kreises aufgesucht. Es wurden 77 Motorräder angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Gegen 3 Motorradfahrer, bzw. -halter mussten Anzeigen wegen mangelhafter Bereifung vorgelegt werden. Weiterhin wurde 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund einer veränderten Bremsanlage und damit verbundener Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit vorgelegt. Der Betrieb wurde untersagt und der Fahrzeugführer musste sein Zweirad von der Kontrollstelle abholen lassen. Weitere 11 Zweiradfahrer wurden wegen technischer Mängel oder fehlenden Dokumenten verwarnt. 15 Fahrzeugführer müssen eine Mängelbeseitigung im Rahmen eines Mängelberichtsverfahrens nachweisen. Die Polizei weist nochmals besonders daraufhin, dass viele technische Veränderungen, insbesondere Veränderungen der Schalldämpferanlagen und Eingriffe in die Brems- und Lenkeinrichtung, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. In diesen Fällen wird die Weiterfahrt untersagt. Auf die Betroffen kommt ein hohes Bußgeld, Kosten für ein Sachverständigengutachten und Verwaltungsgebühren zu. Weiterhin steht dem Motorradfahrer für den Zeitraum bis zur Erteilung einer Betriebserlaubnis sein Motorrad für die Ausübung seines Hobbys nicht zur Verfügung.

