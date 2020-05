Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 0,5 Promille-Grenze! Bei der Verkehrskontrolle in Jever stellten die Beamten Alkoholgeruch fest

Jever (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 15.05.2020, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Schützenhofstraße gegen 04:30 Uhr, einen 43-jährigen Pkw-Fahrer an.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest, so dass ein Atemalkoholtest durchgeführt werden musste.

Der auf der Dienststelle durchgeführte Test ergab einen Wert von 0,51 mg/l, bzw. 1,02 Promille, so dass die Beamten dem 43-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet haben.

