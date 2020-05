Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Weitere Vorfälle in Gartenkolonien in Wilhelmshaven - Tore wurden eingetreten und Fenster beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 12.05.2020, traten Unbekannte im Lerchenweg das hölzerne Gartentor zum Laubengrundstück ein und dort die Fensterscheibe einer Gartenlaube.

Nachdem sie in die Laube gelangt sind, wurden Küchengeräte umgeschmissen und beschädigt.

Beim Rosenhügel kam es in der Zeit vom 11- 13.05.2020 auch zum Eintreten des Gartentors auf dem Laubengrundstück und zum Einschlagen einer Fensterscheibe, jedoch drangen die Täter dort nicht in die Laube ein.

In einem weiteren Kleingartengelände versuchten Unbekannte in der Zeit vom 09.-13.05.2020 im Lerchenweg in das Innere einer Gartenlaube zu gelangen, indem zwei Sprossenfenster beschädigt wurden- Im Schwalbenweg wurde in der Nacht zum Dienstag, 12.05.2020, ein weiteres Gartentor zu einem Laubengrundstück beschädigt.

Das Vorgehen der Täter dürfte in allen Fällen Krach verursacht haben, so dass die Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 um Zeugenhinweise bittet.

