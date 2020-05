Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Bedrohung in Wilhelmshaven - aggressiver Mann im Bus unterwegs - Polizei leitet ein Verfahren ein

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend, 13.05.2020, wurde bei der Polizei eine Bedrohung angezeigt, die sich in einem Bus ereignet hat, der zu der Zeit in der Gökerstraße unterwegs war. Aus bislang unbekannten Gründen bedrohte nach bisherigem Sachstand gegen 19:25 Uhr ein alkoholisierter Mann den Fahrer und zerriss die in dem Bus vorhandene Corona-Schutzfolie.

Als die zur Klärung hinzugerufenen Beamten eintrafen, war der Fahrgast zunächst noch aggressiv, entschuldigte sich jedoch kurze Zeit danach für sein Verhalten. Ein bei dem 53- Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille.

Da er angab, mit seinem Fahrrad nach Hause fahren zu wollen, wurde das Fahrrad sicherheitshalber verschlossen und der Schlüssel aus gefahrenabwehrenden Gründen sichergestellt. Der 52-jährigen Busfahrer blieb unverletzt.

Gegen den Fahrgast wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

