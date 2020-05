Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich in Wilhelmshaven - Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad - Radfahrer schwerverletzt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Mittwochabend, 13.05.2020, kam es gegen 22:25 Uhr an der Kreuzung Peterstraße/Banter Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwerverletzt wurde.

Ein 27-Jähriger befuhr mit dem Pkw die Peterstraße in Wilhelmshaven stadteinwärts und überfuhr den Kreuzungsbereich geradeaus bei Grünlicht. Zu dieser Zeit befuhr ein 36-jähriger Radfahrer den rechten Radweg der Peterstraße stadtauswärts und wurde frontal vom Pkw erfasst, schlug dabei mit dem Körper in die Windschutzscheibe, schleuderte über das Dach und in die Heckscheibe des Pkw. Der Radfahrer blieb schwerverletzt auf dem Kofferraum liegen.

Nach ersten Erkenntnisse soll der Radfahrer unbeleuchtet und bei Rotlicht im Kreuzungsbereich die Peterstraße überquert haben. Die Polizei bittet zur weiteren Rekonstruktion des Unfallhergangs bzw. Aufklärung um Zeugenaussagen. Personen, die ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Über den Gesundheitszustand des Radfahrers können derzeit keine Angaben gemacht werden.

