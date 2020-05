Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Polizei warnt vor der Partydroge und damit vor dem Inhalieren von Lachgas - mehrere entleerte Sahnekapseln am Bahnhof gefunden

Am 08.05.2020 erhielt die Polizei Kenntnis über den Fund von mehreren entleerten Sahnekapseln. Diese wurden vor dem Vareler Bahnhof gefunden. "Das Gas der Kapseln wird als Schnüffelstoff von Jugendlichen eingeatmet und nach wenigen Sekunden tritt ein Rauschzustand ein" erklärt Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats Varel (FOTO). Das Einatmen von Lachgas aus Kapseln für Sahneaufschäumer sorgt für einen kurzen, aber heftigen Rausch. "Es wird z.B. inhaliert, um Glücksgefühle und Euphorie zu erfahren" so Schnettler. Auch wenn die Wirkung oftmals nur wenige Sekunden anhalte, so wird sie von den Konsumenten unterschätzt. "Insbesondere was die Wechselwirkungen mit Alkohol oder Drogen betrifft!" Die Sahnekapseln können legal im Einzelhandel erworben werden, sie sind frei verkäuflich und unterliegen bei sachgemäßer Verwendung nicht dem Betäubungsmittelgesetz oder dem Arzneimittelgesetz. Lachgas ist nicht mit Helium zu verwechseln, das nach Inhalation die Stimme erhöhe und oft als Partygag verwendet wird. "Der Umgang und der Konsum birgt viele Risiken und Gefahren" warnt Schnettler, der sonst regelmäßig bei seinen Vorträgen in Schulen oder bei anderen Präventionsveranstaltungen diese Warnungen thematisiert.

