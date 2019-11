Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbrecher hebelt Balkontür auf

Heiden (ots)

Schmuck haben Unbekannte am Samstag aus einer Wohnung in Heiden entwendet. Um in das Haus an der Parkstraße zu kommen, waren die Täter auf einen Balkon geklettert und hatten die Balkontür aufgehebelt. Die Tatzeit liegt zwischen 16.00 Uhr und 22.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell