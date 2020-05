Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti beim Mariengymnasium - Täter mit weißer Kapuzenjacke wurde beobachtet

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 12.-13.05.2020 wurden durch unbekannte Täter mehrere Farbschmierereien auf eine Außentür und mehreren Wänden eines Nebengebäudes am Mariengymnasium aufgebracht. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am späten Dienstagabend, 12.05.2020, gegen 22:50 Uhr in der Friedrich-Barnutz-Straße.

Dort wurde eine männliche Person beobachtet, wie diese an den Verteilerkästen verschiedene sog. "Tags" aufbrachte. Der Täter wird als ca. 18 Jahre alter Mann bekleidet mit weißer Kapuzenjacke und schwarzer Trainingshose beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

