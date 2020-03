Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrer nach Unfall verstorben

Papenburg (ots)

Am Mittwochabend ist es an der Straße Mittelkanal rechts zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 44-jähriger Radfahrer kam dabei ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen stand er gegen 20.40 Uhr neben einem auf der Straße liegenden Fahrrad, mitten auf der Straße. Ein 30-jähriger Autofahrer war zeitgleich mit seinem Skoda in Richtung Splitting unterwegs. Er erkannte den Mann auf der Straße zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Trotz schneller und professioneller erster Hilfe, verstarb der 44-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

