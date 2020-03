Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Neuenhaus (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag versucht in eine Lagerhalle an der Dietrich-Borggreve-Straße einzudringen. Sie Schlugen eine Scheibe ein, gelangten dadurch aber nicht in das Gebäude. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell