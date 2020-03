Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Erneut Vandalismus im Stadtgebiet

Freren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag an der Internatstraße und an der Finkenstraße mehrere Straftaten begangen. Sie beschmierten den Neubau des evangelischen Kindergartens an der Internatstraße mit Hakenkreuzen und bemalten sie die Wände mit einem männlichen Genital. Darüber hinaus verteilten sie Baumschaum auf Fensterbänken und Klinkersteinen. An der Finkenstraße setzen sie dreizehn gelbe Säcke in Brand und kippten mehrere Papiertonnen um. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

