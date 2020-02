Polizei Gütersloh

POL-GT: Raubüberfall auf Spielothek

Gütersloh (ots)

Gütersloh (LG) - Am Sonntagmorgen, 16.02.20, ereignete sich gegen 01.03 Uhr ein Raubüberfall auf eine Spielothek in der Hohenzollernstraße. Zur Tatzeit war eine 57-jährige Angestellte nach Schließung der Spielhalle noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt, als zwei Männer an der Tür klopften. Die Angestellte entriegelte die Tür und die Männer kamen unter dem Vorwand etwas vergessen zu haben in die Spielhalle. Einer der Männer blockierte mit einem Stahlrohr die Eingangstür, während der zweite die Angestellte hinter der Theke zur Seite schubste. Danach nahm der Mann einen geringen Bargeldbetrag an sich und ergriff mit dem Mittäter die Flucht. Die Geschädigte wollte hinter den Tätern herlaufen, brach ihr Vorhaben allerdings ab, weil sie von einem Täter mit dem Metallrohr bedroht wurde. Die Frau wurde nicht verletzt. Obwohl sofort nach Bekanntwerden der Tat nach den flüchtigen Räubern gefahndet wurde, konnten die Männer entkommen. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: männlich, etwa 25 - 30 Jahre alt, etwa 1,75 m groß, kräftige Figur, blondes gelocktes Haar, helle Kleidung 2. Täter: männlich, etwa 35 - 40 Jahre alt, schwarze Haare, Schnauzbart, dunkle Kleidung Hinweise erbeten an die Polizei Gütersloh, Tel. 05241 8690

