Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fußgänger überfahren

Härtlingen (ots)

Am heutigen Tage, 11:45 Uhr, ereignete sich ein tragischer Verkehrsunfall in Härtlingen, Am Buchenhain. Beim Rangieren überfuhr eine Anwohnerin einen älteren Mann, der zu diesem Zeitpunkt die Einfahrt der Verursacherin passierte. Der Geschädigte erlag noch seinen Verletzungen an der Unfallstelle. Einsatz- und Rettungskräfte sind am Einsatzort. Es wird darum gebeten, von weiteren Anfragen abzusehen. Eine abschließende Pressemeldung folgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

PI Westerburg

Telefon: 02663-98050



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell