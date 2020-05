Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Die Drogendealer vom Buscher Platz - 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Nach zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung zu Drogenhandel auf dem Buscher Platz hat die Polizei Mönchengladbach am Mittwoch sechs Wohnungen in diesem Bereich durchsucht und einen 24-Jährigen festgenommen. Ein Haftrichter ordnete am Donnerstag Untersuchungshaft an.

Am Anfang der Ermittlungen standen Hinweise aus der Bevölkerung. Die Kriminalpolizei Mönchengladbach ging ihnen nach. Wochenlange Ermittlungen führten die Ermittler schlussendlich auf die Spur von insgesamt sechs Männern (21, 23, 23, 24, 24 und 57 Jahre alt) und einer Frau (45). Sie stehen im Verdacht, einen schwungvollen Handel mit Marihuana betrieben zu haben.

Am Donnerstag durchsuchten die Kriminalbeamten zeitgleich insgesamt sechs Objekte. Überall fanden sie Drogen in geringer Menge, und in einer Wohnung eine nicht geringe Menge Marihuana.

Die Polizisten nahmen vorläufig vier Personen fest, wovon jedoch drei aufgrund fehlender Haftgründe wieder entlassen werden mussten.

Der polizeilich bereits bekannte 24-Jährige, welcher der vermeintliche Kopf der Gruppierung ist, wurde am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und der Mann ging in Untersuchungshaft. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen alle Beteiligten eingeleitet. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell