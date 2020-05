Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Blumendiebstahl aufgeklärt

Mönchengladbach (ots)

Manch einer mag es bisweilen nicht glauben, aber selbstverständlich nimmt die Polizei auch bei kleineren Fällen mit einer überschaubaren Schadenshöhe Ermittlungen auf - auch wenn natürlich Prioritäten zu setzen und schwerere Straftaten vorrangig zu bearbeiten sind.

Die Polizei Mönchengladbach kann jetzt die Aufklärung eines solchen kleineren Falls melden: Am Donnerstag, 9. April, war der wiederholte Diebstahl von Blumen aus Vorgärten in Hardterbroich-Pesch an der Benderstraße bei der Polizei angezeigt worden. Auch wenn eine vom Anzeigenerstatter eingereichte Videoaufnahme nicht für eine Öffentlichkeitsfahndung geeignet war, ließ der ermittelnde Beamte aus dem zuständigen Kriminalkommissariat nicht locker und gelangte dank eines Zeugenhinweises schließlich auf die Spur einer Tatverdächtigen.

Die polizeilich bislang nicht in Erscheinung getretene 62-jährige Frau aus Mönchengladbach - am Donnerstag, 14. Mai, mit den Vorwürfen konfrontiert - zeigte sich geständig. Erklären könne sie ihr Verhalten nicht, sie würde sich gerne bei den Geschädigten entschuldigen.

Die Frau erwartet nun ein Verfahren wegen Diebstahl. Und die Blumen können nun hoffentlich in Ruhe sprießen und gedeihen... (ds)

