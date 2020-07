Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Rennerod (ots)

Rennerod. Am Dienstag, dem 30.06.2020, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 20:10 Uhr, wurde ein silberner PKW BMW bei einem Unfall beschädigt. Das Fahrzeug war in der Holzbachstraße, in Höhe des Anwesens Nr. 18 geparkt. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall und insbesondere zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg (02663 98050) zu melden.

