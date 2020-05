Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ladendieb hustet Mitarbeiterin einer Drogerie in das Gesicht - Bundespolizei ermittelt nach Diebstahl und versuchter Körperverletzung

Dortmund - Hemer (ots)

Gestern Abend (25. Mai) soll ein somalischer Staatsangehöriger erst vier Dosen Bier gestohlen haben. Als er dabei "aufflog" soll er seine Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen und einer 28-jährigen Mitarbeiterin vorsätzlich in das Gesicht gehustet haben.

Gegen 19 Uhr soll der in Hemer gemeldete Mann vier Dosen Bier aus einer Drogerie im Dortmunder Hauptbahnhof gestohlen haben. Der Ladendetektiv beobachtete den 21-Jährigen dabei, sprach ihn an und brachte ihn anschließend in das Büro des Geschäfts.

Dort soll der somalische Staatsangehörige seine Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen und anschließend vorsätzlich, aus nächster Nähe, einer 28-jährigen Mitarbeiterin der Drogerie in das Gesicht gehustet haben.

Bundespolizisten brachten den Tatverdächtigen zur Wache und überprüften ihn dort. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann wegen zahlreicher Eigentumsdelikte polizeibekannt ist und zudem bereits mehrere Haftstrafen verbüßen musste.

Die Bundespolizei leitete gegen den 21-Jährigen ein erneutes Strafverfahren wegen Diebstahls und Körperverletzung (im Versuch) ein. *ST

