Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Traktors

Gütersloh (ots)

Versmold (LG)- Am Donnerstagnachmittag, 26.03., wurden um 15.25 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Versmold, Hesselner Str. , zum Brand eines Traktors gekommen war. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Traktor des Typs John Deere 2850 bereits im Vollbrand. Nach Angaben des Eigentümers wurden der Trecker noch in den Mittagsstunden für Arbeiten auf einem Acker genutzt und danach gegen 14.15 Uhr auf dem Hof abgestellt. Später wurde eher zufällig bemerkt, dass zwischen Motorraum und Fahrerkabine kleine Flammen aus dem Motorraum schlugen. Weil Löschversuche mit Feuerlöschern vergeblich waren, wurde die Feuerwehr alarmiert. An dem 28 Jahre alten Traktor, der noch im Winter umfangreich restauriert wurde, entstand Totalschaden. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Frage.

