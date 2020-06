Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kirchen-Hausen

TUT) Sachbeschädigung durch Umstürzen von Bienenstöcken (20.06.2020)

Geisingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die bereits am Nachmittag des Samstags, 20.06.2020 an einem Waldrand, an der sich an dem in Verlängerung der Längestraße in Richtung Aulfingen führenden Verbindungsweg im Gewann Länge-Kirchtal begangen wurde.

Unbekannte Täter stürzten zwei dort stehende Bienenkästen mit insgesamt acht Bienenvölkern um und richteten dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0, zu melden.

