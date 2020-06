Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B 33

Landkreis Konstanz) Weißer Kleinwagen nach Unfall gesucht (30.06.2020)

B 33 / Singen-Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, der sich am heutigen Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der B 33 ereignet hat. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der die rechte Fahrspur der Bundesstraße vom Kreuz Hegau kommend in Richtung Konstanz befuhr, wechselte trotz durchgezogener Linie und ohne auf den Verkehr zu achten im Bereich der Auf- und Abfahrt Singen/Steißlingen auf die linke Fahrspur. Ein Taxi-Fahrer, der die linke Fahrspur befuhr, musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei geriet das Taxi ins Schleudern und kollidierte mit dem Citroen eines 51-jährigen Mannes, der von der B 34 kam und auf die B 33 auffuhr. Der Citroen wurde bei dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und prallte gegen die Leitplanke. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer weiter in Richtung Konstanz. Der Citroen-Fahrer sowie ein Fahrgast aus dem Taxi verletzten sich bei dem Unfall schwer und mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Taxi-Fahrer blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich auch ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren und ein Schaden von rund 35.000 Euro entstanden war, wurden abgeschleppt. Während der Einsatzmaßnahmen war die B 33 bis 14 Uhr gesperrt. Laut Zeugen fuhr der Unbekannte einen weißen Kleinwagen, eventuell japanischer Hersteller, mit Konstanzer Zulassung. Hinweise zu der Person oder dem Fahrzeug werden an die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, erbeten.

