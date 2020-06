Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Göllsdorf) Betrunkener Radler ignoriert Rotlicht 29.6.20

Göllsdorf (ots)

Kräftig ins Glas geschaut hat ein 46-jähriger Radfahrer am Montagabend in der Rottweiler Straße. Einer Polizeistreife fiel der Mann auf, als dieser bei Dunkelheit ohne Licht über eine rote Ampel fuhr. Als die Beamten ihn anhielten, bemerkten sie einen deutlichen Alkoholgeruch. Bei einem Alkoholtest bestätigte sich die Fahruntüchtigkeit des Radlers. Knapp zwei Promille zeigte das Testgerät an. Unverblümt gab der Radler gegenüber der Polizei an, zwei Liter Sangria getrunken zu haben. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Gegen ihn erfolgt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

