Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Fußgängerin

Am Dienstag, 1. Oktober 2019, kam es um 07.15 Uhr auf dem Torfweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne befuhr den Torfweg in Richtung Sommerweg. Hierbei übersah er eine 37-jährige Fußgängerin aus Lohne, die in dieselbe Richtung ging. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau lebensgefährlich verletzt. Passanten leisteten bis zum Eintreffen eines Rettungswagens und eines Notarztes Erste Hilfe. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

