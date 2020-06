Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, L419) Überholendes Fahrzeug übersehen 29.6.20, 13 Uhr

Schramberg-Sulgen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zweier Autos ist es am gestrigen Montag auf der L419 gekommen. Eine 26-Jährige war mit ihrem Opel von Heiligenbronn kommend in Richtung Sulgen unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 85-jähriger Renault-Fahrer, der zum Überholen ansetzte und deswegen auf die Gegenfahrspur wechselte. Da dies die Opel-Fahrerin übersah, bog sie nach links in eine Zufahrt beim Gewann Brambach ab. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

