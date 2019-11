Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeug

Stuttgart-Mitte (ots)

Zu einem Unfall zwischen Taxi und Feuerwehrfahrzeug ist es am Montagmittag (18.11.2019) im Bereich Hauptstätter Straße und Torstraße gekommen. Ein 58 Jahre alter Taxifahrer fuhr gegen 12.00 Uhr auf der separaten Busspur der Hauptstätter Straße und wollte in Richtung Torstraße abbiegen. Hier achtete der Mann offenbar nur auf den rechtsseitigen Verkehr, weswegen er ein Feuerwehrfahrzeug, dass zu diesem Zeitpunkt im Verband eines Löschzuges mit Blaulicht und Martinshorn vom Wilhelmsplatz kommend und in Richtung Torstraße fahrend nicht rechtzeitig bemerkte. Das Feuerwehrfahrzeug konnte nicht mehr ausweichen, es kam zur Kollision. Das Einsatzfahrzeug trug Schäden an der rechten vorderen Fahrzeugecke davon, das Taxi an Kotflügel und Felge vorne links. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell