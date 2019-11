Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Samstag (16.11.2019) in der Breitscheidstraße einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift zu handeln. Den Beamten fiel der Tatverdächtige gegen 04.50 Uhr im Rahmen einer Fußstreife auf, insbesondere da der 26-Jährige beim Erkennen der Polizeibeamten unverzüglich seine Laufrichtung änderte und schlussendlich auf Ansprache die Flucht ergriff. Es gelang den Beamten, den Mann einzuholen und festzuhalten. Dagegen wehrte sich der Tatverdächtige und schlug mehrfach mit den Fäusten auf die Beamten ein. Es gelang ihnen jedoch den Mann festzunehmen. Noch während der körperlichen Auseinandersetzung warf der 26-Jährige etwas weg. Bei einer Nachschau fanden die Polizeibeamten insgesamt zwölf Klemmtütchen mit mutmaßlichem Amphetamin. Bei der Auseinandersetzung erlitten sowohl die Polizeibeamten als auch der 26-Jährige leichte Verletzungen. Der bereits einschlägig polizeibekannte türkische Tatverdächtige wurde noch am Sonntag (17.11.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Richter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

