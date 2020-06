Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/RW) Ford-Fahrerin übersieht Opel 30.6.20, 6.30 Uhr

Dornhan (ots)

Weil sie die Sonne geblendet hat, übersah am Dienstagmorgen eine 40-jährige Frau hinter dem Steuer ihres Ford einen 59-jährigen Opel-Fahrer. Der Zusammenstoß der beiden Autos an der Kreuzung Daimlerstraße und Beethovenstraße war so heftig, dass der der Opel-Kleinwagen noch gegen ein parkendes Auto gestoßen wurde. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Autos auf 7.000 Euro.

