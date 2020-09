Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelec aus der Fußgängerzone geklaut

Ahaus (ots)

Eine Viertelstunde reichte den Dieben in Ahaus aus, um ein Pedelec aus der Fußgängerzone zu entwenden. Das Rad hatte der Geschädigte gegen 11.30 Uhr auf der Marktstraße in der Nähe des Oldenkottplatzes abgestellt. Bei seiner Rückkehr, gegen 11.45 Uhr, war es nicht mehr da. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke KTM, Typ Macina HS. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

