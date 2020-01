Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Zwei Autos zusammengestoßen - Zwei Männer leicht, eine Frau schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am heutigen Montagmorgen (20. Januar 2020) kam es auf der Ritterstraße / Kölner Straße zu einem Unfall, bei dem eine Autofahrerin schwer verletzt und Fahrer wie Beifahrer eines weiteren Autos leicht verletzt wurden.

Um 6:10 Uhr fuhr eine 41-jährige Frau mit ihrem BMW auf der Ritterstraße in Richtung Gladbacher Straße. Laut Zeugenaussagen fuhr sie an der Kreuzung zur Kölner Straße über eine rote Ampel und stieß mit einem Opel zusammen, der auf der Kölner Straße in Richtung Fischeln fuhr.

Durch den Aufprall wurde sie so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Der 23-jährige Opelfahrer und sein 37-jähriger Beifahrer blieben leicht verletzt. (47)

