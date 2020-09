Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Firmenfahrzeuge angegangen

Gescher (ots)

Unbekannte hatten es in Gescher auf zwei Firmenfahrzeuge der Marke Opel abgesehen. An der Wagenfeldstraße brachen sie einen grünen Vivaro auf und entwendeten verschiedene Werkzeuge. Am Schlesierring scheiterte der Einbruchversuch. Das Türschloss, ebenfalls an einem Vivaro, hielt stand. Die Taten ereigneten sich von Montag, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 06.15 Uhr an der Wagenfeldstraße, beziehungsweise von 16.15 bis 07.25 Uhr am Schlesierring. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell