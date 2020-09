Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 060920-732: Kradfahrer landete nach Überschlag im Graben

Lindlar (ots)

Nur leichte Verletzungen hat sich am Samstagmorgen (5. September) ein 16-jähriger Kradfahrer zugezogen, der auf der L 284 gestürzt ist.

Der 16-Jährige fuhr um 9:35 Uhr mit seinem Krad auf der L284 aus Wipperfürth kommend in Fahrtrichtung Lindlar. Kurz vor der Ortschaft Breun, nach einer Linkskurve, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er verlor die Kontrolle, überschlug sich einmal und landete in einem Graben. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort brachte eine Rettungswagenbesatzung den Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An seinem Krad entstand erheblicher Sachschaden. Es war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

