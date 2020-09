Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070920-737: Vermisstes Kind wieder zu Hause

Radevormwald (ots)

Mit mehreren Streifenwagen, einem Personenspürhund und einem Hubschrauber hat die Polizei in der vergangenen Nacht in Radevormwald-Dahlhausen nach einer Neunjährigen gesucht, die nach einem Streit von zu Hause weggelaufen war. Gegen 22.00 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil die Neunjährige nach einem familiären Streit das Weite gesucht hatte und nicht mehr aufzufinden war. Mit mehreren Streifenwagen, darunter auch zwei Besatzungen aus der Nachbarbehörde des Polizeipräsidiums Wuppertal, suchte die Polizei bis in die frühen Morgenstunden nach dem Mädchen. In die Suche mit eingebunden war auch ein Personenspürhund sowie ein mit einer Wärmebildkamera ausgestatteter Polizeihubschrauber. Trotz aller Bemühungen konnte das Mädchen jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Große Erleichterung löste dann gegen 06.30 Uhr die Nachricht aus, dass die Vermisste im Bereich einer Schule angetroffen werden konnte. Die Neunjährige hatte sich an der Schule versteckt und war darüber eingeschlafen.

