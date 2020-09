Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090920-741: Querendes Reh verursachte Unfall

Gummersbach (ots)

Einem Reh ist am Dienstagabend (8. September) ein 20-jähriger Autofahrer ausgewichen - dabei prallte er vor einen Baum und kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Gegen 20.50 Uhr war der Gummersbacher mit einem VW Golf auf der Kleinenbernberger Straße in Richtung Bernberg gefahren. Als in einem Waldstück plötzlich ein Reh die Straße querte, verlor der 20-Jährige beim Versuch des Ausweichens die Kontrolle über sein Auto und prallte vor einen Baum. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen werden musste.

