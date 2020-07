Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Daun. Zeugen gesucht

Daun (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag kam es in der Trierer Straße in Daun zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte hatte seinen Pkw ordnungsgemäß gegen 15:30 Uhr vor der Hausnummer 7 geparkt. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass der Außenspiegel an der linken Fahrzeugseite abgefahren wurde. Ein Anwohner konnte Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben. Demnach fuhr ein Wohnmobil an dem parkenden Pkw des Geschädigten vorbei und stieß offenbar seitlich gegen den Außenspiegel. Das Wohnmobil sei älteren Baujahres gewesen und habe eine braun-graue Lackierung gehabt.

Zeugen werden gebeten, sich bitte bei der Polizei Daun unter der 06592 9626-0 zu melden

