Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Wittlich (ots)

Am Montag, 13.07.2020, gegen 19.40 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in Wittlich die Schlossstraße in Richtung Kurfürstenstraße / ZOB. Der Kradfahrer beabsichtigte an der Einmündung nach links in Richtung Burgstraße abzubiegen bzw. aus seiner Sicht geradeaus weiter zu fahren. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden bevorrechtigten Pkw-Fahrer und kollidierte frontal mit dem Pkw. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt, sein Krad wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Larissa Winter, PK`in

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell