Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Moritzheim/Grenderich (ots)

Am 12.07.2020 gegen 12 Uhr kam es auf der L98, in der Nähe der Ortschaft Moritzheim zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahranfänger mittleren Alters befuhr die L98 aus Richtung Grenderich in Fahrtrichtung Moritzheim. Kurz vor der Ortschaft Moritzheim verlor der Fahrer auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Bei dem Verkehrsunfall wurden von den fünf Fahrzeuginsassen zwei leicht- und ein Kind schwerverletzt. Die schwerverletzte Person musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Im Einsatz war der Rettungsdienst des Rotes Kreuzes mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshubschrauber des ADAC, sowie die Polizeiinspektion Zell (Mosel) mit zwei Einsatzfahrzeugen. Am Fahrzeug des Verursachers entstand Totalschaden.

