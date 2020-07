Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Absturz eines gelben Ultraleichtflugzeuges am Flugplatz Mehren

Mehren (ots)

Aus unbekannter Ursache geriet am 12.07.2020, gegen 11:50 Uhr, ein gelbes einmotoriges Ultraleichtflugzeug beim Landeanflug auf den Flugplatz Mehren (Senheld) über die Landebahn hinaus und verunfallte. Hierbei fing das Flugzeug Feuer. Der Pilot verstarb noch an der Unfallstelle. Der Co-Pilot wurde schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Absturzursache ist noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern noch an.

