Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignis: Verkehrsunfallflucht Ort: Gerolstein, Krankenhaus oder EDEKA-Markt Zeit: 10.07.2020, zwischen 07:00 Uhr und 15:45 Uhr

Daun (ots)

Am 10.07.2020 wurde der Polizei Daun eine Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet Gerolstein gemeldet. Der Pkw der Geschädigten, ein Smart, ist am 10.07.2020 zwischen 07:00 Uhr und 15:45 Uhr durch einen unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der hinteren linken Stoßstange beschädigt worden. Der Sachschaden fiel der Anruferin erst an ihrer Wohnanschrift auf. Im tatrelevanten Zeitraum war ihr Fahrzeug im Stadtgebiet Gerolstein auf dem oberen Krankenhausparkplatz und am späten Nachmittag auf dem EDEKA-Parkplatz abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Daun, Tel. 06592-96260, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592-96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell