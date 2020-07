Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kaminbrand

Veldenz (ots)

Aus nicht ganz geklärter Ursache kam es in Veldenz am 10.07.2020 zu einem Kaminbrand an einer Gaststätte. Bei der Beseitigung eines Vogelnests aus einem Kamin kam es plötzlich zu einer starken Rauchentwicklung. Daraufhin wurde die Feuerwehr verständigt, welche beim Messen des gesamten Kaminschachts mit einer Wärmekamera hohe Temperaturen im Kamin feststellte. Da nicht anderes an die Hitzequelle zu gelangen war, wurde ein Loch in den Kamin geschlagen. Hierdurch konnten die glimmenden Nestteile aus dem Kamin entfernt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Mülheim, Veldenz und Kues mit insgesamt 23 Kräften , der Wehrleiter der VG Bernkastel-Kues und die Polizei Bernkastel-Kues.

