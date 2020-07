Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht mit unbekanntem Verursacher

Bernkastel-Kues (ots)

Am 09.07.2020 gegen 07:50 Uhr stellte die Geschädigte ihren PKW auf dem Parkplatz in der Friedrichstraße in Bernkastel-Kues ab. Sie parkte ihren PKW vorwärts in der zweiten Parkreihe ein. Als sie am Nachmittag gegen 17:15 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, bemerkte sie an ihrem weißen PKW, Opel Astra, zwei schwarze Farbabriebe an der Fahrertür.

Die Polizei Bernkastel-Kues bittet unter der Telefonnummer 06531/95270 um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIINSPEKTION

BERNKASTEL-KUES

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Telefon 06531/ 9527-0

Telefax 06531/ 9527-50

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell