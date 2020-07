Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrerflucht in Bitburg

Bitburg (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2020, 19.04 Uhr, kam es im Ostring, Höhe Hausnummer 4, in Bitburg zu einer Spiegelkollision. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den Ostring in Richtung B 257. Da der Führer eines schwarzen VW, der entgegen der Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand hielt, bei der Vorbeifahrt des 22-jährigen gerade anfuhr kam es zur Kollision der Spiegel beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer hielten zunächst an. Der Fahrer des schwarzen VW entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle ohne sich um die Folgen zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Bitburg, Telefon 06561-96850.

