Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr auf der A60 bei Prüm

Orlenbach (ots)

Am Sonntag, den 05.07.2020, kam es gegen 20:00 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver auf der A60 in Höhe der Anschlussstelle Prüm in Fahrtrichtung Trier. Nach Angaben der Mitteilerin fuhr während des Überholvorgangs eines PKW Ford Fiesta zunächst ein PKW Hyundai sehr dicht von hinten auf. Nachdem der Überholvorgang beendet war, und die Fahrbahn eigentlich frei war, scherte der Hyundai vor dem Ford Fiesta ein und bremste diesen gefährlich aus.

Die Polizei Prüm sucht Zeugen des gefährlichen Überholvorgangs und bittet um Meldung unter der 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

