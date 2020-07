Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem PKW im Stadtgebiet Wittlich

Wittlich (ots)

Am Dienstag, den 07.07.2020 gegen 16:30 Uhr wurde in Wittlich in der Burgstraße auf einem Kundenparkplatz der Lack eines schwarzen BMW X6 zerkratzt. Der Fahrzeugbesitzer kehrte kurz darauf zu seinem Fahrzeug zurück und stellte den frischen Schaden sofort fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich@polizei.rlp.de

