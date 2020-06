Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfälle in der Stadt Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Gegen 14:00 Uhr kam es am Freitag dem 05.06.2020 an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Allee / Koppelstraße zu einem Verkehrsunfall, als ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Delmenhorst das Rotlicht der dortigen Ampel missachtete und es zum Zusammenstoß mit einen 56-jährigen Fahrradfahrer kam, welcher hierbei leicht verletzt wurde. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass gegen den Fahrzeugführer ein Fahrverbot vorlag und er den Pkw gar nicht hätte führen dürfen. Auf Grund dessen wird gegen ihn nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Am Freitag, dem 05.06.2020, gegen 20:05 Uhr kam es in Delmenhorst auf der Friedrich-Ebert-Allee an der Kreuzung mit der Grünen Straße zu einem Auffahrunfall als ein 18-jähriger Delmenhorster mit seinem Pkw auf das Fahrzeug eines 26-jährigen aus Delmenhorst auffuhr. Der entstandene Schaden wird auf circa 5500,- EUR geschätzt.

