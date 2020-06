Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Jade +++ Neunjähriges Mädchen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein neunjähriges Mädchen wurde am Donnerstag, 04. Juni 2020, gegen 16:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Jade leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 61-jährige Frau aus Jade mit ihrem Kleinwagen die Raiffeisenstraße in Richtung Jaderaltendeich. Kurz hinter der Einmündung zur Tiergartenstraße trat das neunjährige Mädchen aus Jade unvermittelt auf die Fahrbahn. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte die 61-Jährige einen Zusammenstoß ihres Pkws mit dem Mädchen nicht mehr verhindern. Das Mädchen erlitt leicht Verletzungen an den Beinen und wurde von der Mutter in ein Krankenhaus gefahren.

Sachschäden entstanden nicht.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell