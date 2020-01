Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen) Eigentümer verlorener Ladung meldet sich (28.01.2020)

Vöhringen (ots)

Gemeldet hat sich am Dienstag beim Polizeiposten Sulz am Neckar der Eigentümer der beiden Kunststoffwannen, die am Donnerstag, 23.01.2020, verloren gingen und als Hindernis auf der Kreisstraße 5502 zwischen Wittershausen und Vöhringen standen, wo der Lenker eines Linienbusses gegen eine der Wannen fuhr. Durch die aufgrund unserer Meldung erfolgte Medienberichterstattung wurde der Eigentümer auf den Verbleib seiner Wannen aufmerksam. Gleichzeitig erfuhr er, dass durch die verlorengegangene Ladung ein Verkehrsunfall verursacht wurde. Die am 27.01.2020 im Presseportal des Polizeipräsidiums Konstanz veröffentlichte Pressemeldung ist im Internet unter der Fundstelle https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4503719 abrufbar.

