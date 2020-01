Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: A81 bei Sulz/N) Auf dem Standstreifen überholt 29.01.2020

Sulz am Neckar (ots)

Zu einem gefährlichen Überholvorgang kam es am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Sulz am Neckar und Oberndorf am Neckar. Wie ein Autofahrer der Autobahnpolizei Zimmern ob Rottweil mitteilte, soll der Fahrer eines schwarzen Mercedes mit Freudenstädter Nummer möglicherweise mit einem Hamburger Fahrzeug ein Rennen eingegangen sein und auch rechts auf dem Seitenstreifen überholt haben. Die Kontrahenten konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei unter 0741 348790 entgegen.

